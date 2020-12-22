В Совфеде оценили идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский 22 декабря предположил, что инициативу об освобождении малоимущих и пенсионеров от налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты будет сложно администрировать.

«На полках товар лежит одинаковый: и с НДС, и без НДС. Как его различить? Надо повышать материальное состояние этих людей с помощью пенсий, с помощью социальных доплат, с помощью единовременных выплат, ежемесячных выплат. То есть через институт доходов, а не через институт расходов в этой части», — отметил Рязанский в разговоре с RT.

В то же время, по мнению сенатора, можно назвать похвальным желание облегчить жизнь пенсионерам и малоимущим.

Ранее в этот же день директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился к главе Минпромторга России Денису Мантурову с просьбой освободить пенсионеров и малоимущих от уплаты НДС при покупке продуктов.

Петунин предложил осуществлять автоматический возврат НДС при оплате покупок банковской картой, при этом с установлением ежемесячного лимита, пишет «Газета.ру».

Накануне глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих в связи с ростом стоимости базовых продуктов.

В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Он подчеркнул, что рост цен связан не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

В связи с этим правительство повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, а также предусмотрело поддержку для мукомолов и обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.