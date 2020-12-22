Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
Главная / Политика

В Совфеде оценили идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

22 декабря 2020, 13:40  •  51 • Политика
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский 22 декабря предположил, что инициативу об освобождении малоимущих и пенсионеров от налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты будет сложно администрировать.
«На полках товар лежит одинаковый: и с НДС, и без НДС. Как его различить? Надо повышать материальное состояние этих людей с помощью пенсий, с помощью социальных доплат, с помощью единовременных выплат, ежемесячных выплат. То есть через институт доходов, а не через институт расходов в этой части», — отметил Рязанский в разговоре с RT.
В то же время, по мнению сенатора, можно назвать похвальным желание облегчить жизнь пенсионерам и малоимущим.
Ранее в этот же день директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился к главе Минпромторга России Денису Мантурову с просьбой освободить пенсионеров и малоимущих от уплаты НДС при покупке продуктов.
Петунин предложил осуществлять автоматический возврат НДС при оплате покупок банковской картой, при этом с установлением ежемесячного лимита, пишет «Газета.ру».
Накануне глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих в связи с ростом стоимости базовых продуктов.
В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Он подчеркнул, что рост цен связан не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.
В связи с этим правительство повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, а также предусмотрело поддержку для мукомолов и обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
22 декабря 2020, 01:45
"Может преодолеть даже самую сложную ПРО": В США назвали самое непобедимое оружие России
22 декабря 2020, 10:00
"Знакомый почерк, не правда ли?": С Навальным сыграли злую шутку. Версия Коца
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - ...
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в тел...
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "док...
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Укра...
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 19:30
Навальный собирал материалы о работе Путина в Германии и попался: Сосновский пообещал "бомбу"
18 декабря 2020, 01:30
"Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут": Кедми дал урок этикета по-американски
18 декабря 2020, 08:50
Камо грядеши, Украина?
18 декабря 2020, 10:40
Опозорил страну перед США: Посадивший корабль на мель украинский моряк предстанет перед судом
20 декабря 2020, 20:25
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
21 декабря 2020, 05:35
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услышали на Украине
20 декабря 2020, 01:10
Авиация США начнёт базирование на Украине «для защиты»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.