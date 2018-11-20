В Совфеде оценили готовность ЕС принять меры из-за Азовского моря

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с kp.ru оценил заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о готовности Евросоюза в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море.

«Почему мы должны реагировать на заявления ЕС? Россия — не член Евросоюза. И Украина пока тоже не член Евросоюза. А Азовское море — внутреннее море двух стран», — отметил Джабаров.

По его словам, ЕС нет смысла вмешиваться в ситуацию.

«При чём здесь Евросоюз, непонятно», — сказал он в беседе с НСН.

Ранее в Госдуме прокомментировали готовность ЕС принять меры из-за Азовского моря.