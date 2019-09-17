В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.

«К сожалению, украинской делегацией очень часто используются методы шантажа. Тем не менее на такое поведение всё меньше и меньше обращают внимание. Европа устала от постоянных украинских демаршей, потому что из-за этого у европейцев возникают серьёзные проблемы — как с Россией, так и между странами ЕС», — сказал сенатор.

Джабаров также отметил, что из-за отсутствия украинской делегации на заседании ОБСЕ «ситуация в Крыму не изменится».

«Думаю, это попытка перетянуть одеяло на себя, привлечь внимание. Но украинская позиция слабая, всем давно понятно, что вопрос полуострова закрыт раз и навсегда», — заключил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины объяснили демарш своей делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.

Постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк пригрозил, что в «случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью».

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.