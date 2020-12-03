В Совфеде оценили бойкот встречи СБ ООН со стороны США и их союзников

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал неучастие ряда стран во встрече в Совете Безопасности (СБ) ООН по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook в четверг, 3 декабря.

Накануне постпредства США, Великобритании и Эстонии сообщили, что встреча СБ ООН была явной попыткой представить ложную и вводящую в заблуждение версию конфликта на востоке Украины и отказались в ней участвовать. Франция и Германия также не принимали участие во встрече, пишет «Газета.ру».

«Итак, альтернативная информация, исходящая от участников одной из сторон конфликта, заведомо объявляется ложной теми, кто поддерживает его другую сторону. Вот очищенный от шелухи евроатлантический подход к дискуссии и к плюрализму мнений. «Вы имеете право говорить все что угодно, но только если это совпадает с нашей, единственно верной точкой зрения», — заявил Косачев.

Он добавил, что представители юго-востока Украины обладают собственным мнением и имеют право его выражать, а услышать его — прямая обязанность всех без исключения членов Совета Безопасности ООН.

Встреча с представителями самопровозглашенных республик Донбасса по ситуации на юго-востоке Украины, которая состоялась в СБ ООН 2 декабря, была инициирована Россией.

Украина обвинила Россию в попытке сорвать парижские договоренности и объявила о бойкоте данного заседания.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в формате контактной группы и в нормандском формате.