В Совфеде отреагировали на желание Южной Осетии войти в состав России

Законы РФ предусматривают процедуру принятия государства в состав страны, для этого народу Южной Осетии нужно выразить свою волю через референдум, заявил в среду, 30 марта, российский сенатор Андрей Климов.

По его словам, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии.

«Мы давно знаем о желании наших соседей, Южной Осетии, сделать свой выбор — воссоединиться. Поэтому, на мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии войти в состав РФ», — приводит пресс-служба ЕР слова Климова.

Сенатор указал, что Москва ожидает, когда эти процедуры пройдут.

«С нашей стороны все необходимые правовые вопросы отработаны были еще 20 лет назад», — добавил он.

Ранее в этот день глава республики Анатолий Бибилов заявил, что страна намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России. Объединение с РФ президент назвал стратегической целью Южной Осетии. Он отметил, что в 2014 году республика упустила эту возможность и больше «такого допустить не может».

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии после агрессии Грузии в 2008 году. Тогда грузинские войска атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, вытеснила грузинских военных. Помимо РФ, независимость республик признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.

27 марта глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник допустил проведение в ближайшее время референдума во вопросу вхождения в состав РФ. При этом позднее он пояснил, что никакой подготовки к референдуму в настоящее время не ведется. По словам главы республики, после освобождения жители республики смогут сами определить свою дальнейшую судьбу.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин также заявил о возможном рассмотрении вопроса присоединения к России.