|
В Совфеде отреагировали на заявление Витренко по транзиту газа
13 декабря 2019, 21:09 • 70 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
РИА Новости
По словам Цекова, не только Витренко, но и многие другие, в том числе представители российской стороны, говорят о том, что надо решить вопрос по транзиту газа через территорию Украины.
«Масса вопросов возникает по поводу того, на какой срок заключить договор, по какой цене, какая вообще позиция у Украины по транзиту газа... С учётом вот этих множественных заявлений я бы, честно говоря, не особо ориентировался на заявления Витренко. Мне кажется, что надо ориентироваться уже на конечный результат, когда будет конкретная договорённость», — подчеркнул сенатор.
Он также отметил, что диалог между сторонами идёт постоянно.
Ранее Витренко заявил РИА Новости, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Он добавил, что в настоящий момент Россия и Украина обсуждают конкретику.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 декабря 2019, 11:24
|
10 декабря 2019, 12:09
|
12 декабря 2019, 16:09
|
09 декабря 2019, 03:40
|
08 декабря 2019, 19:24
|
10 декабря 2019, 07:28
|
07 декабря 2019, 09:24