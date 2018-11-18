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В Совфеде отреагировали на заявление украинского генерала о «войне» с Россией

18 ноября 2018, 13:09  •  91 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал возмутительным заявление экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о «широкомасштабной войне» между Россией и Украиной из-за ситуации вокруг Азовского моря.
 
РИА Новости
 

Сенатор подчеркнул, что размышления на тему силового конфликта постоянно звучат именно со стороны украинских военных и политиков. 

«Эти люди совершенно не задумываются над словами, которые говорят. Такими заявлениями они обслуживают далеко не украинский народ, а другие страны, прежде всего США, потому что там очень хотели бы продолжения силовой эскалации ситуации между Украиной и Россией. Мы никакого повода для подобных заявлений и тем более действий им не давали. Все действия России осуществляются исключительно в рамках международного права», — отметил он.

При этом Цеков напомнил, что вероятность перекрытия российской стороной Азовского моря обсуждалась в рамках возможной агрессии со стороны Украины, поскольку в этом случае России придётся отвечать.

Однако в настоящий момент, по его словам, «ничего подобного осуществляться не будет».

Парламентарий также добавил, что в преддверии президентских выборов Украина заинтересована в эскалации напряжённости в регионе.

«С учётом того, что нынешняя власть пытается всеми силами удержаться, обострение ситуации в отношениях с Россией, в том числе на Азовском море, будет способствовать этому... Кроме того, позволит им списать свои неудачи на Россию, как они обычно это делают... Второй получатель выгоды — это США. Для них Украина — плацдарм для конфликта с Россией», — заключил Цеков.

Ранее Романенко заявил, что российские власти могут закрыть Азовское море для украинских судов, в результате чего возрастёт вероятность «широкомасштабной войны» между Россией и Украиной.

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