В Совфеде отреагировали на заявление Помпео о России

Врагов США стоит искать в самом государстве, а не за его пределами. Так в субботу, 19 декабря, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия находится в списке врагов Штатов.

«Враг Америки находится внутри самой Америки — на верхушке американской политической элиты. Именно там нужно искать врагов», — отметил Цеков в беседе с RT.

По его словам, их действия оказывают негативное влияние не только на ситуацию в США, но и на взаимоотношения страны с другими государствами, включая РФ.

Цеков добавил, что, делая подобные заявления, американские политики «дискредитируют» образ Штатов. По его мнению, Россия «даже минимально» не является врагом Америки.

Ранее в субботу Помпео заявил, что Россия определенно входит в число врагов Соединенных Штатов. В своем высказывании он назвал реальными утверждения о ядерной угрозе со стороны РФ, а также сообщил, что страна «использует асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой могла бы нанести урон».

Накануне, в пятницу, экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу допустил, что за недавними хакерскими атаками на ведомства США, в которых обвинили Россию, могут стоять другие страны.

14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на американские госучреждения, и призвал прекратить бездоказательные обвинения в адрес Москвы.