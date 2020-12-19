Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спу...
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
Главная / Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Помпео о России

19 декабря 2020, 21:30  •  115 • Политика
Врагов США стоит искать в самом государстве, а не за его пределами. Так в субботу, 19 декабря, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия находится в списке врагов Штатов.
«Враг Америки находится внутри самой Америки — на верхушке американской политической элиты. Именно там нужно искать врагов», — отметил Цеков в беседе с RT.
По его словам, их действия оказывают негативное влияние не только на ситуацию в США, но и на взаимоотношения страны с другими государствами, включая РФ.
Цеков добавил, что, делая подобные заявления, американские политики «дискредитируют» образ Штатов. По его мнению, Россия «даже минимально» не является врагом Америки.
Ранее в субботу Помпео заявил, что Россия определенно входит в число врагов Соединенных Штатов. В своем высказывании он назвал реальными утверждения о ядерной угрозе со стороны РФ, а также сообщил, что страна «использует асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой могла бы нанести урон».
Накануне, в пятницу, экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу допустил, что за недавними хакерскими атаками на ведомства США, в которых обвинили Россию, могут стоять другие страны.
14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на американские госучреждения, и призвал прекратить бездоказательные обвинения в адрес Москвы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
19 декабря 2020, 02:15
В США готовится военный переворот? Пентагон оборвал связь с командой Байдена - СМИ
19 декабря 2020, 02:15
Никита Михалков получил фотографии заказавших кампанию против него: "Кручёные-верченые..."
19 декабря 2020, 00:25
ЦБ "обнулил реальность". Набиуллина пошла против Путина в регулировании цен
19 декабря 2020, 02:15
Экономист не исключил досрочную отставку Набиуллиной: "Но она уйдёт не одна…"
19 декабря 2020, 00:25
"Сам Путин боится!" Венедиктов дал оценку профессору Соловью - специально для Гордона
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящи...
19 декабря 2020, 02:15
В США готовится военный переворот? Пентагон оборвал связь с командой Байдена - СМИ
19 декабря 2020, 00:25
Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян
19 декабря 2020, 02:15
Никита Михалков получил фотографии заказавших кампанию против него: "Кручёные-ве...
19 декабря 2020, 00:25
ЦБ "обнулил реальность". Набиуллина пошла против Путина в регулировании цен
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2020, 01:30
"Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут": Кедми дал урок этикета по-американски
12 декабря 2020, 21:45
Венецианская комиссия подвела Украину под дефолт
19 декабря 2020, 02:15
В США готовится военный переворот? Пентагон оборвал связь с командой Байдена - СМИ
13 декабря 2020, 08:45
Осторожно, Штаты распадаются?
14 декабря 2020, 17:45
Шокирующие предсказания на 2021 год
17 декабря 2020, 23:40
Проигравший Запад быстро перекрасился: Как российская вакцина из "яда" превратилась в "спасение"?
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.