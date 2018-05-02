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В Совфеде отреагировали на заявление Киева о странах — спонсорах миротворцев в Донбассе

02 мая 2018, 15:39  •  102 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака о том, что США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе.
 
РИА Новости
 

«Грымчак как минимум одну страну выбрал удачно. Так называемая миротворческая страна, которая собирается направить миссию в Донбасс и, как известно, недавно поставила Украине комплексы Javelin. Поставка этого оружия никак не направлена на мирное разрешение конфликта в Донбассе, это условно называется оружием сдерживания, на самом деле это оружие наступления. Похоже, они собираются решать проблему в Донбассе исключительно военным путём. Введение миротворческих сил, по мнению России, может быть только на линии разграничения конфликта. Все остальные вопросы, и даже этот, могут осуществляться только с согласия ДНР и ЛНР. Грымчак может договариваться с кем угодно, но главное — договориться с Луганской и Донецкой республиками», — отметил Цеков.

По словам сенатора, «миротворческие силы в своей деятельности не очень хорошо зарекомендовали себя в Европе».

«Мы помним, как складывалась ситуация в Хорватии и Сербии: под прикрытием миротворческих сил фактически уничтожали сербов в Хорватии. С учётом опыта в прошлом, естественно, Донбасс в целом готов согласиться на миротворческую миссию, но только на линии разграничения. Сам Грымчак по своей натуре — ястреб, ничего хорошего не предлагает, доверять этим предложениям нельзя», — заключил Цеков.

Ранее Юрий Грымчак заявил, что США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе. 

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