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В Совфеде отреагировали на заявление американского генерала о России

22 сентября 2021, 20:35  •  113 • Политика
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в среду, 22 сентября, заявление главы северного командования американских вооруженных сил (ВС) генерала Глена Ванхерка о том, что Россия представляет основную военную угрозу для США.
«Во-первых, всегда американцы, простите за выражение, нагло врут, когда что-то заявляют. Делают безответственные заявления. Пусть вспомнят, сколько войн они развязали за последние 20 лет», — сказал сенатор в беседе с RT.
Джабаров высказал мнение, что такое заявление обусловлено другими причинами.
«Они просто понимают, что Россия сейчас имеет военное преимущество в смысле современных вооружений, и поэтому тут же назначили Россию главной угрозой и агрессором», — подчеркнул парламентарий. Также он добавил, что Россия никогда никому не угрожала.
«Они постоянно создают союзы... Везде они заключают союзы. То против нас, то против нас и Китая, то против Китая. Эта агрессивная политика США очень сильно влияет на общемировую стабильность», — резюмировал он.
Ранее генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу, сообщает телеканал «360».
Он выделил такие аспекты вооружений, как российские подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты.
В то же время, по словам командующего, хотя КНР и представляет собой «долгосрочную угрозу существованию» США, Россия несет более серьезную угрозу в военном плане, передает НСН.
Ранее, 16 сентября, кандидат на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе (НАТО) Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой НАТО в предстоящем десятилетии. Она также отметила, что с 2014 года Соединенным Штатам удалось укрепить возможности противостоять Москве, но еще многое только предстоит сделать, сообщается на сайте aif.ru.
26 июля замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс выступила за ограничение ядерных потенциалов России и КНР. По ее мнению, Соединенным Штатам следует развивать нормы ответственного поведения в космосе и бороться с новыми технологиями, угрожающими стратегической стабильности.
17 июля журнал The National Interest писал, что США испытывают трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия. Как сообщалось, у Соединенных Штатов нет систем, которые могли бы в должной степени представлять опасность для Китая и России.
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