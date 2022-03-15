Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
Главная / Политика

В Совфеде отреагировали на введение четвертого пакета антироссийских санкций

15 марта 2022, 18:30  •  105 • Политика
Ничего нового в очередных антироссийских санкциях Евросоюза нет. Об этом во вторник, 15 марта, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, добавив, что РФ готовит ответные ограничения.
Ранее в этот день члены Европарламента утвердили четвертый пакет санкций против Российской Федерации. Он запретит новые инвестиции в сфере энергетики РФ. Под исключения попадут мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС.
«Я думаю, что ничего нового в этих санкциях нет, чего-то такого, что бы нас поразило или парализовало нашу работу, тоже нет. [При этом у ЕС подход] «война войной, а обед по расписанию», то есть Россия плохая, а вот энергоресурсы они готовы приобретать. Поэтому спокойно надо реагировать», — подчеркнул Джабаров.
При этом сенатор отметил, что в настоящее время Россия прорабатывает ответные ограничения. Как понадеялся политик, они окажут негативное влияние на страны, которые ввели антироссийские санкции.
Под ограничения Евросоюза, согласно новому пакету санкций, попадут частные лица и организации. Физические и юридические лица не смогут торговать частью товаров и пользоваться услугами рейтинговых агентств. Задача ЕС — нанести максимальный урон по российским элитам, в особенности приближенным к Кремлю. Для этого члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что санкции затронут свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ. Среди граждан есть бизнесмены, которые имеют непосредственное отношение к спецоперации на Украине. Политик назвал это историческим решением.
Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС позже во вторник, 15 марта.
Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


105
Источник
Похожие новости
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"
15 марта 2022, 12:40
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запрещённое на Украине видео
15 марта 2022, 01:00
Маски сорваны: операция Z показала истинные лица "шоу-биза"
15 марта 2022, 08:35
Пронько о предстоящих чистках во власти: "Всё. Игры закончились"
15 марта 2022, 14:25
Три жёстких меры против Запада предложил эксперт: "Отдача будет сильнее удара"
15 марта 2022, 06:50
"Потерь нет": Кадыров рассказал о скором очищении Мариуполя от нацистов "Азова"*
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2022, 09:10
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, брата...
15 марта 2022, 09:10
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО гото...
15 марта 2022, 12:40
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запрещённо...
15 марта 2022, 01:00
Маски сорваны: операция Z показала истинные лица "шоу-биза"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
09 марта 2022, 11:50
На войне как на войне: Россия пойдёт ва-банк, заставив Запад тяжело пожалеть
13 марта 2022, 11:35
Зеленский всегда был лишь говорящей головой, теперь и ее у него не осталось
09 марта 2022, 15:20
"Вы что, совсем?": Беженцы с Украины потрясли Европу хамством. Признания местных
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 06:35
Что сейчас происходит под Киевом?
10 марта 2022, 19:55
"Напишите об этом": Что на самом деле происходит в Харькове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.