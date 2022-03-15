В Совфеде отреагировали на введение четвертого пакета антироссийских санкций

Ничего нового в очередных антироссийских санкциях Евросоюза нет. Об этом во вторник, 15 марта, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, добавив, что РФ готовит ответные ограничения.

Ранее в этот день члены Европарламента утвердили четвертый пакет санкций против Российской Федерации. Он запретит новые инвестиции в сфере энергетики РФ. Под исключения попадут мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС.

«Я думаю, что ничего нового в этих санкциях нет, чего-то такого, что бы нас поразило или парализовало нашу работу, тоже нет. [При этом у ЕС подход] «война войной, а обед по расписанию», то есть Россия плохая, а вот энергоресурсы они готовы приобретать. Поэтому спокойно надо реагировать», — подчеркнул Джабаров.

При этом сенатор отметил, что в настоящее время Россия прорабатывает ответные ограничения. Как понадеялся политик, они окажут негативное влияние на страны, которые ввели антироссийские санкции.

Под ограничения Евросоюза, согласно новому пакету санкций, попадут частные лица и организации. Физические и юридические лица не смогут торговать частью товаров и пользоваться услугами рейтинговых агентств. Задача ЕС — нанести максимальный урон по российским элитам, в особенности приближенным к Кремлю. Для этого члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что санкции затронут свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ. Среди граждан есть бизнесмены, которые имеют непосредственное отношение к спецоперации на Украине. Политик назвал это историческим решением.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС позже во вторник, 15 марта.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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