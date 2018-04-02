В Совфеде отреагировали на условия Порошенко по вводу миротворцев ООН в Донбасс

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, который назвал перемирие в Донбассе одним из условий для введения миротворцев ООН в регион.

«Все понимают, что Порошенко — большой лжец. Он не один раз делал заявления, в которых демонстрировал свою значимую роль в урегулировании ситуации в Донбассе. Зачастую он на свою сторону обязательно привлекает руководителей Германии и Франции. Что касается перемирия в Донбассе, это связано с желанием вообще руководителей ведущих европейских стран — и прежде всего России — действительно достичь мира. Я думаю, что в этом вопросе Порошенко играет самую последнюю роль. Об этом свидетельствуют те факты, что после того, как было заключено соглашение, украинские вооружённые силы не один раз нарушали перемирие», — пояснил Цеков.

По словам сенатора, тот факт, что Порошенко не вступает в прямые переговоры с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, говорит лишь о том, что он не хочет достичь перемирия на этой территории.

«В России заявляли, что готовы к введению миротворческой миссии, но на линии разграничения либо для охраны миссии ОБСЕ. Порошенко желал, чтобы миротворческие войска были введены полностью на территории ДНР и ЛНР. У мирового сообщества есть опыт подобных операций. Надо вспомнить Хорватию и то, чем закончилось введение миссии на территории сербского анклава — фактически уничтожением сербов. Порошенко, если бы он желал мира и согласия, давно бы вступил в прямые переговоры с двумя республиками», — заключил Цеков.

Ранее Пётр Порошенко назвал перемирие в Донбассе одним из условий для введения миротворцев ООН в регион. Он также добавил, что Украина мирным путём вернёт неподконтрольные территории Донбасса.