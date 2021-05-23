Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся&quo...
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Главная / Политика

В Совфеде отреагировали на условие Киева о поставках воды в Крым

23 мая 2021, 17:40  •  45 • Политика
Рабочие вопросы жизнеобеспечения Крыма решаются российским федеральным центром совместно с региональной властью, и в Киеве это прекрасно осознают. Об этом, 23 мая, заявила телеканалу RT cенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Почему украинские власти упорно отказываются решать существующие на Украине проблемы и занимаются вопросами виртуального для них Крыма? Это тот вопрос, на который, думаю, в самое ближайшее время найдут ответ сами граждане Украины, которые приезжают отдыхать в мирный, цветущий Крым», — заявила Ковидити.
Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко 22 мая назвал одними из условий восстановления поставок воды на полуостров «демилитаризацию и деоккупацию» Крыма. Он выразил мнение, что воду на полуострове израсходовали российские военные, но не упомянул при этом меры, принятые Киевом по блокировке Северо-Крымского канала.
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал «очередными бреднями» слова Николенко о возможном восстановлении водоснабжения Крыма после «деоккупации» полуострова. Он подчеркнул, что Крым останется с Россией, а Украина — с водой, «потому что родину не меняют ни на что».
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что условия, выдвинутые представителями киевской власти по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, являются возмутительными.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения в 2014 году Крыма с Россией водоснабжение было полностью прекращено Киевом в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя было переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
23 мая 2021, 00:15
Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице
23 мая 2021, 03:55
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимаете, что натворили?"
23 мая 2021, 05:45
Камалу Харрис поймали на оскорбительном жесте после рукопожатия с президентом
23 мая 2021, 03:55
Украина останется без Чёрного моря: Генерал ВСУ озвучил условие
23 мая 2021, 00:15
Россию предупредили о космолётах США: "Может нести до 6 ядерных боеголовок"
23 мая 2021, 09:25
Россию на Западе назвали "главной угрозой" и потребовали прекратить "совать нос"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2021, 00:15
Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице
16 мая 2021, 23:25
Без оглядки на США: Меркель попросила Россию ускорить запуск "Северного потока - 2"
21 мая 2021, 07:55
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся"
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
22 мая 2021, 17:50
Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике
18 мая 2021, 03:50
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
22 мая 2021, 01:20
Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.