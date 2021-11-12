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В Совфеде отреагировали на статью Bloomberg о подготовке РФ «вторжения» на Украину

12 ноября 2021, 14:30  •  121 • Политика
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пятницу, 12 ноября, прокомментировал «Известиям» статью Bloomberg о подготовке РФ «вторжения» на Украину.
Речь идет о материале, вышедшем накануне. Агентство со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.
При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Вместе с тем один из источников агентства отметил, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.
Сенатор подчеркнул, что никаких подобных данных у США нет и не может быть. Все, что Россия делает в плане военной подготовки, она делает на своей территории, а не отправляет свои корабли в Мексиканский залив или на Аляску, отметил он.
«Мы не вторгаемся в Мексиканский залив, как они в Черное море со своими кораблями, делают здесь всякие разведывательные пролеты. Мы не находимся рядом с Аляской, они вот здесь крутятся под нашим носом — то британские корабли у берегов Крыма, то американские», — подчеркнул он.
Джабаров выразил уверенность, что такие действия, в том числе распространение в СМИ фейковых новостей, указывают на то, что агрессивная политика блока НАТО во главе с США разжигает истерию.
«Я думаю, надо спокойно реагировать на эти фейковые новости и продолжать спокойно жить и развиваться», — добавил он.
Также сенатор добавил, что его уже стала смущать репутация Bloomberg, которое всегда считалось авторитетным агентством. Оно, по его словам, стало часто использовать фейковые новости и разгонять «вот такую истерику».
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь опроверг появившиеся в СМИ сообщения о возможной подготовке Россией вторжения на территорию Украины.
Дипломат отметил, что мирная позиция РФ сохранится до тех пор, пока страна «не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще». В таком случае вход на территорию соседнего государства станет «вопросом защиты суверенитета».
Кроме того, первый зампостпреда РФ при ООН назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика.
Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.
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