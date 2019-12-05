В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО

Говоря о том, что Россия не является врагом НАТО, президент Польши Анджей Дуда транслирует слова американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг не так рьяно высказывается против России», — сказал Джабаров в беседе с RT.

Вместе с тем сенатор отметил, что резких изменений в отношениях России и европейских стран ожидать не стоит.

«В таких случаях это обычно какие-то плавные шаги, мелкие и постепенные. Но я думаю, что настанет время, когда у нас будут нормальные, прагматические и взаимовыгодные отношения, в том числе и с НАТО», — сказал он.

Ранее 4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.