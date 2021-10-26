В Совфеде отреагировали на решение Нидерландов передать скифское золото Киеву

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров во вторник, 26 октября, прокомментировал «Известиям» решение апелляционного суда Амстердама, который счел скифское золото собственностью Украины и постановил передать его Киеву.

«Ну что можно сказать, абсолютно политизированное ангажированное решение. Это вообще свойственно голландскому правосудию последних лет. Вспомните как они рассматривали крушение «Боинга», сбитого над Украиной, не принимая ни одного российского доказательства, отвергая все доказательства, они назначили сразу виновными Российскую Федерацию», — заявил он.

Сенатор подчеркнул, что скифское золото раньше хранилось всегда в Крыму, и задался вопросом, где его могут хранить на Украине.

«Ну где его буду хранить украинцы? В Полтаве или еще где-нибудь, я не знаю, под Днепропетровском? Понятно, что это абсолютно незаконно, потому что Крым — это регион Российской Федерации вместе с Севастополем. Это де-факто всем понятно», — указал политик.

По словам Джабарова, если кто-то не признает де-юре принадлежность полуострова к России, то рано или поздно им придется признать это, а также тот факт, что Крым должен получить обратно свои культурные ценности.

Политик допустил, что профильные юристы изучат вопросы, как можно подать апелляцию на данное решение суда Амстердама.

В свою очередь, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал решение суда проявление двойных стандартов. Он отметил, что крымские музеи, вероятно, обжалуют решение, если юристы сочтут это возможным. Адвокат Роб Мейер, представляющий интересы музеев Крыма, сообщил журналистам, что возможности подачи апелляции на решение есть.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя данное решение, отметил, что власти пока не определил место для хранения золота. Есть вероятность, что оно будет храниться в соборе Святой Софии в Киеве.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. Всего в столицу Нидерландов было отправлено 190 предметов: два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н.э., керамика и скульптура.

После присоединения Крыма в результате референдума в 2014 году Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию.

В 2016 году окружной суд Амстердама на основе конвенции ЮНЕСКО от 1970 года заявил, что артефакты нужно вернуть Украине, а вопрос о принадлежности коллекции следует решать после этого. Крымские музеи подали апелляцию на это решение, поскольку считают, что после попадания в Киев украшения не вернутся в республику. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, неприменима к данному делу.