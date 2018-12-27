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В Совфеде отреагировали на попадание украинского политолога в базу «Миротворца»
27 декабря 2018, 19:54 • 11 • Украина
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал попадание украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который часто принимает участие в ток-шоу на российских телеканалах, в базу данных сайта «Миротворец».
РИА Новости
«С тем, что говорит и делает Ковтун, не очень согласны в России, а также недовольны очень многие, в том числе и на Украине», — заявил Клинцевич.
Он не исключил, что произошедшее может серьёзно поднять рейтинг и популярность «Миротворца».
Ранее режиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель Карен Шахназаров прокомментировал ФАН попадание Ковтуна в базу «Миротворца».
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