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В Совфеде отреагировали на попадание украинского политолога в базу «Миротворца»

27 декабря 2018, 19:54  •  11 • Украина
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал попадание украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который часто принимает участие в ток-шоу на российских телеканалах, в базу данных сайта «Миротворец».
 
РИА Новости
 

«С тем, что говорит и делает Ковтун, не очень согласны в России, а также недовольны очень многие, в том числе и на Украине», — заявил Клинцевич.

Он не исключил, что произошедшее может серьёзно поднять рейтинг и популярность «Миротворца».

Ранее режиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель Карен Шахназаров прокомментировал ФАН попадание Ковтуна в базу «Миротворца».

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