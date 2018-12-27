В Совфеде отреагировали на попадание украинского политолога в базу «Миротворца»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал попадание украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который часто принимает участие в ток-шоу на российских телеканалах, в базу данных сайта «Миротворец».

«С тем, что говорит и делает Ковтун, не очень согласны в России, а также недовольны очень многие, в том числе и на Украине», — заявил Клинцевич.

Он не исключил, что произошедшее может серьёзно поднять рейтинг и популярность «Миротворца».

Ранее режиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель Карен Шахназаров прокомментировал ФАН попадание Ковтуна в базу «Миротворца».