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В Совфеде отреагировали на обвинения России в дезинформации о вакцинах США

09 марта 2021, 14:25  •  160 • Политика
Попытки Соединенных Штатов обвинить Россию в распространении дезинформации об американских вакцинах — это недобросовестная конкуренция. Такое мнение 9 марта выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Комментируя заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о том, что разведслужбы РФ с помощью сайтов распространяют дезинформацию об американских вакцинах против коронавируса, Косачев отметил, что первоисточником сообщения о дезинформации является американская газета.
«Либо спецслужбы США используют прессу в качестве сливного бачка, либо подхватывают инсинуации журналистов вдогонку и уже под них подгоняют свои теории заговора», — цитирует ТАСС Косачева.
Ранее в этот же день Прайс заявил, что глобальный центр по взаимодействию при Госдепе идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые якобы под руководством российских разведывательных служб распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных американским медицинским регулятором.
7 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что спецслужбы России якобы развернули кампанию, дискредитирующую вакцины Pfizer и другие западные препараты с помощью СМИ.
По данным газеты, речь идет о New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside, которые базируются за пределами США и принадлежат иностранцам. Порталы якобы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин, а также ставят под сомнение их эффективность и безопасность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 марта заявил, что информация газеты The Wall Street Journal о причастности России к «кампании по дезинформации» о вакцинах от COVID-19 производства западных стран является ложной.

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