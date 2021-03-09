В Совфеде отреагировали на обвинения России в дезинформации о вакцинах США

Попытки Соединенных Штатов обвинить Россию в распространении дезинформации об американских вакцинах — это недобросовестная конкуренция. Такое мнение 9 марта выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Комментируя заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о том, что разведслужбы РФ с помощью сайтов распространяют дезинформацию об американских вакцинах против коронавируса, Косачев отметил, что первоисточником сообщения о дезинформации является американская газета.

«Либо спецслужбы США используют прессу в качестве сливного бачка, либо подхватывают инсинуации журналистов вдогонку и уже под них подгоняют свои теории заговора», — цитирует ТАСС Косачева.

Ранее в этот же день Прайс заявил, что глобальный центр по взаимодействию при Госдепе идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые якобы под руководством российских разведывательных служб распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных американским медицинским регулятором.

7 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что спецслужбы России якобы развернули кампанию, дискредитирующую вакцины Pfizer и другие западные препараты с помощью СМИ.

По данным газеты, речь идет о New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside, которые базируются за пределами США и принадлежат иностранцам. Порталы якобы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин, а также ставят под сомнение их эффективность и безопасность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 марта заявил, что информация газеты The Wall Street Journal о причастности России к «кампании по дезинформации» о вакцинах от COVID-19 производства западных стран является ложной.