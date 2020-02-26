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В Совфеде осудили санкционную политику США в отношении России

26 февраля 2020, 09:24  •  84 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT решение американского лидера Дональда Трампа продлить на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
 

«Продление санкций неоправданно. Действия России не наносят урон национальной безопасности США», — сказал сенатор.

По словам Цекова, американская санкционная политика «тупиковая и ведёт в никуда».

Сенатор отметил, что реальное положение вещей давно известно «большей части европейских лидеров, в отличие от руководства США».

«Именно поэтому они и продолжают выработанную в 2014 году политическую линию. Она ничем не закончится, кроме того, что американцы будут всё сильнее находиться в изоляции. Все подобные действия направлены против них самих», — заключил он.

Ранее Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

В тексте соответствующего документа говорится, что «действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».

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