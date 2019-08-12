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В Совфеде осудили реакцию посольства США на визит Путина в Крым

12 августа 2019, 22:39  •  59 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT реакцию посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
 
Reuters
 

«Соединённые Штаты вмешиваются в дела других государств и считают возможным выказывать поддержку всем тем, кто выступает против России и нашего руководства. Ничего удивительного в данном заявлении нет. Владимир Путин приехал на территорию своей страны. Крым вошёл в состав России после заключения соответствующего соглашения 18 марта 2014 года по просьбе крымчан после проведения референдума», — считает сенатор.

Цеков также отметил, что заявление посольства Соединённых Штатов на Украине «выглядит по меньшей мере глупо».

«Американцы знают о том, что сегодня Крым является составной частью России. Они просто не видят очевидного, надеются на то, что своими действиями сподвигнут Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма. Но наше руководство не раз заявляло, что данный вопрос закрыт», — сказал он.

Ранее посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым.

Как говорится в Twitter американской дипмиссии, США поддерживают позицию МИД Украины по данному вопросу.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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