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В Совфеде осудили позицию США по Договору по открытому небу

11 мая 2021, 16:55  •  39 • Политика
Россия пыталась сохранить Договор по открытому небу (ДОН), однако пассивная позиция США разрушает его. Об этом 11 мая заявил вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев.
«Россия сделала все, чтобы сохранить ДОН. Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО. Для нас денонсация — это вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из договора», — сказал он, добавив, что это означает фактический отказ остальных участников договора соблюдать свои обязательства в части непередачи соответствующей информации третьим странам, тем же США.
Косачев также заявил, что Совет Федерации будет готов рассмотреть данный закон оперативно, сразу после его принятия Госдумой.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также заверил, что Россия сделала все, чтобы сохранить соглашение, предлагала это США.
«Но ответа так и не получили», — добавил он.
11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией договора.
За несколько дней до этого российская сторона заявила, что останется в Договоре по открытому небу, если к его соблюдению решат вернуться США.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, он был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002-м и позволяет 34 странам, участницам соглашения, открыто собирать информацию о Вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.
Позднее, в апреле, в Госдепартаменте США заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН, при этом Москва выполняла все обязательства по соглашению, а Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН.
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