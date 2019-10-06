В Совфеде осудили переход русскоязычных школ Украины на украинский

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе русских школ на украинский язык.

«Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, Европейскую хартию языков национальных меньшинств», — сказал Цеков в пятницу, 4 октября.

Также он напомнил, что власти Украины давно встали на путь нарушения как собственного законодательства, так и международного права, а с момента обретения независимости Киевом осуществляется насильственная украинизация.

4 октября в эфире телеканала «Прямой» Новосад сообщила, что в 2020 году все русскоязычные школы страны будут переведены на государственный язык. Также она заявила, что школы меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза, перейдут на украинский с сентября 2023 года.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон «Об образовании», устанавливающий жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств на Украине и вызвавший шквал критики со стороны Румынии, Венгрии, Польши, Молдавии. 15 мая 2019 года Петр Порошенко, на тот момент занимавший пост президента, подписал закон, который обязывает граждан Украины использовать государственный язык «во всех сферах жизни».