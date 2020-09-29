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В Совфеде опровергли сообщения о назначении сенатора на пост главы Дагестана
29 сентября 2020, 18:15 • 37 • Политика
В Совете Федерации опровергли сообщения о назначении сенатора от Ставропольского края Сергея Меликова главой Дагестана. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщила «Известиям» помощник политика Юлия Савченко.
«У нас такой информации [о планируемом назначении на должность главы Дагестана] нет. Мы продолжаем работать по графику Совета Федерации до конца года точно», — заявила Савченко.
Ранее в этот же день РБК сообщило, что глава Дагестана Владимир Васильев может вскоре покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем. Меликов в свою очередь рассматривается в качестве замены на должность главы республики.
Источники «РИА Новости» в правительстве Дагестана тоже опровергли слухи об отставке Васильева, однако никаких официальных комментариев по этой теме на текущий момент не прозвучало.
Парламент Республики Дагестан избрал в 2018 году Васильева главой региона сроком на пять лет, за его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих, пишет «Газета.ру».
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