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В Совфеде опровергли поступление заявления Мархаева о сложении полномочий

16 декабря 2019, 14:24  •  87 • Политика
В комитет по регламенту Совета Федерации не поступало заявления о сложении полномочий от сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева. Об этом 16 декабря рассказали «Известиям» в пресс-службе верхней палаты парламента.
Ранее местные СМИ сообщили, что политик подал в отставку. По данным «Новой Бурятии», Мархаев сложил полномочия сенатора еще 13 декабря. При этом комментариев ни от КПРФ, ни от представителей администрации Иркутской области не поступало.
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По предварительной информации, поводом для ухода чиновника стало неисполнение чиновником обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от масштабного наводнения, а также коррупционные скандалы, сотрясавшие регион последние полгода.
В сентябре в Совете Федерации получили обращение телеканала РЕН ТВ по поводу конфликта сенатора от Иркутской области с журналистами. 31 августа Мархаев напал на журналистку телеканала после заданного ему вопроса о наличии в Улан-Удэ подпольных казино. В результате корреспондентка получила вывих руки, а оператор — множество ушибов.

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