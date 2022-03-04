В Совфеде одобрили закон о поддержке бизнеса в условиях санкций

Совет Федерации 4 марта одобрил закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Российское правительство, согласно закону, получит право изменять разрешительные процедуры и правила лицензирования. У кабмина появилось право изменять условия госконтрактов по соглашению сторон. Уточняется, что с помощью таких мер власти повысят эффективность государственных закупок услуг и товаров.

Изменение госконтрактов будет возможно также при одобрении со стороны местной администрации, высшего исполнительного органа региона страны.

С 2022 года правительство сможет вносить изменения в градостроительные проекты. Это необходимо для замены иностранных строительных материалов российскими. При этом стоимость строительства возрастать не должна.

Кабмин наделяется правом изменять условия ввода новых объектов в эксплуатацию «при изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта».

Согласно законопроекту, кабмину разрешено в 2022 году ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области IT-технологий, не будут проводиться в период по 31 декабря 2024 года.

Данные меры позволят защитить национальные интересы страны от действий недружественных государств, говорится в документе.

В тот же день данный закон поддержала Госдума.

2 марта в нижней палате парламента прокомментировали разрабатываемый пакет антикризисных мер. Депутат Сергей Гаврилов рассказал, что в первую очередь в пакет войдут меры по поддержке российской промышленности, прежде всего оборонно-промышленного комплекса и авиастроения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 марта заявил о том, что недружественным странам не удастся дестабилизировать экономику России. Песков отметил, что Москва вводит контрсанкции, для того чтобы минимизировать ущерб от действий, направленных на подрыв целостности экономики страны.

Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение специальной операции в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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