В Совфеде объяснили спецоперацию Украины против нелегалов

Спецоперация Украины против нелегальных мигрантов, которые могут попытаться пройти в страну со стороны Белоруссии, объясняется желанием Киева показать свою значимость и солидарность с Европой. Об этом 24 ноября заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

По мнению политика, большой разницы в проживании в Ираке и на Украине нет, потому вряд ли беженцы с Ближнего Востока захотят перебраться в это государство.

Мнимая угроза от мигрантов придумана Киевом исключительно для поднятия имиджа своей страны, а также для отвлечения внимания общества от внутренних проблем.

«Украинским властям же, в свою очередь, происходящее дает неплохую возможность отвлечь внимание народа от внутренних социально-экономических проблем, которые накапливаются, как снежный ком», — цитирует его «Лента.ру».

В настоящее время Украину раздирают внутренние конфликты и идут разговоры о сопротивлении внутри страны. Поэтому власти переключают внимание общества на другую проблему, чтобы не допустить катастрофы. Ситуация на белорусско-польской границе пришлась кстати, заключил он.

Ранее в среду Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса. Операция координируется пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, вооруженных сил и другими задействованными резервами.

Как в беседе с «Известиями» заявил зампредседателя комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич, угрозы от Белоруссии Украине никогда не исходило. Однако он положительно оценил укрепление Киевом границы, поскольку все проблемы, по его словам, как раз идут с украинской стороны.

12 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что страна усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Он заявил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов.