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В Совфеде объяснили сокращение числа сторонников резолюции ГА ООН по Крыму

16 ноября 2018, 12:24  •  85 • Украина
Сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT объяснила, почему принятую Генассамблеей ООН резолюцию по правам человека в Крыму, инициированную Украиной, в 2018 году поддержало меньше государств.
 
РИА Новости
 

«Наблюдаемое в Генассамблее ООН системное сокращение числа сторонников резолюций, подаваемых Украиной по Крыму, свидетельствует о закономерном мировом осознании крымских демократических процессов и надуманности приводимых Украиной доводов», — сказала она.

При этом Ковитиди добавила, что Россия в сложившейся ситуации «выглядит очень уверенно».

«Голосование 2018 года на Генеральной Ассамблее ООН при принятии обновлённой версии украинской резолюции по Крыму проявило нарастающую поляризацию мира, выразившуюся в усилении противоречий между Западом и иными геополитическими центрами. Это сигнал для Украины и её сторонников о необходимости объективной оценки ситуации по Крыму, учитывая возрастающие мировые тенденции, в том числе в Европе, по переосмыслению крымских событий», — заключила сенатор.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму. Документ поддержали 67 государств, против высказались 26, а 82 воздержались.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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