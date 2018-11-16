В Совфеде объяснили сокращение числа сторонников резолюции ГА ООН по Крыму

Сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT объяснила, почему принятую Генассамблеей ООН резолюцию по правам человека в Крыму, инициированную Украиной, в 2018 году поддержало меньше государств.

«Наблюдаемое в Генассамблее ООН системное сокращение числа сторонников резолюций, подаваемых Украиной по Крыму, свидетельствует о закономерном мировом осознании крымских демократических процессов и надуманности приводимых Украиной доводов», — сказала она.

При этом Ковитиди добавила, что Россия в сложившейся ситуации «выглядит очень уверенно».

«Голосование 2018 года на Генеральной Ассамблее ООН при принятии обновлённой версии украинской резолюции по Крыму проявило нарастающую поляризацию мира, выразившуюся в усилении противоречий между Западом и иными геополитическими центрами. Это сигнал для Украины и её сторонников о необходимости объективной оценки ситуации по Крыму, учитывая возрастающие мировые тенденции, в том числе в Европе, по переосмыслению крымских событий», — заключила сенатор.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму. Документ поддержали 67 государств, против высказались 26, а 82 воздержались.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.