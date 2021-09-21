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В Совфеде объяснили попытки иностранного вмешательства в российские выборы

21 сентября 2021, 19:50  •  82 • Политика
Попытки вмешательства в выборы в Госдуму были некой репетицией к грядущим выборам президента России в 2024 году, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Такое мнение он высказал на заседании комиссии 21 сентября.
«Прошедшее обсуждение показало, что вмешательство во внутренние дела России, к сожалению, до сих пор остается одним из важных инструментов США и их союзников для так называемого сдерживания нашей страны. В полной мере сказанное относится и к проведению избирательных кампаний», — сказал политик.
По словам Климова, страны «коллективного Запада» во главе с США попытались активно и довольно масштабно использовать различные методы вмешательства в суверенные дела РФ, чтобы оказать влияние извне на волеизъявление граждан, опорочить избирательную систему, заставить людей усомниться в итогах всенародного голосования, а также поставить вопрос о легитимности выборов в Государственную думу.
«Мы также хорошо понимаем, что это делалось во многом как своеобразная репетиция, смотр своей агентуры и их сообщников, проверка форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборам президента России», — отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
Ранее, 20 сентября, Общественная палата заявила о беспрецедентном уровне внешнего вмешательства в выборы в Госдуму РФ. Также во время голосования было зафиксировано большое количество фейков.
19 сентября федеральный координатор российской ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков рассказал о применяемых методах и инструментах разоблачения фейковых новостей и медиаконтента в период выборов в Госдуму. Он отметил, что вся информация о выявленных фейках доступна на портале НОМ, причем уже с комментариями экспертов, которые подробно разъясняют их суть.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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