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В Совфеде обвинили зарубежные силы в манипулировании митингующими на акции 10 августа

11 августа 2019, 15:39  •  86 • Политика

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона. Об этом говорится в заявлении председателя временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, поступившем в воскресенье в ТАСС.

"В частности, по полученной нами информации на 10 августа, наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве", - подчеркнул сенатор. "Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались, - уточнил он. - Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов".

Климов напомнил, что "подстрекателями в соответствии со статьей 33 Уголовного кодекса РФ признаются лица, склоняющие других к совершению преступлений путем уговора, подкупа и другими способами". Он также обратил внимание, что Следственный комитет РФ публично разъяснял, что такие деяния уголовно наказуемы.

"Такого рода технологии невозможно применить без соучастия конкретных западных организаций, владельцев соответствующих сетевых компаний", - констатировал парламентарий. "Никто не должен сомневаться в том, что эти и подобные факты останутся без внимания нашей комиссии", - предупредил он.

В этом контексте Климов заметил, что 8 августа комиссия "официально указала на факты грубого и противоправного зарубежного вмешательства в суверенные дела страны в связи с выборами в Московскую городскую думу". "К сожалению, попытки такого рода вмешательства продолжались сегодня", - заключил он.

Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Новость обновлена (15:05 мск) - добавлены цитаты

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