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В Совфеде обсудят попытки вмешательства извне в голосование по Конституции
03 июля 2020, 02:00 • 43 • Политика
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета России 6 июля обсудит попытки вмешательства извне в процесс голосования по поправкам в Конституцию страны. Заседание анонсировал глава комиссии Андрей Климов.
«Мы не должны закрывать глаза на деяния тех, кто нарушал российский закон», — цитирует его ТАСС в четверг, 2 июля.
В связи с этим, по его словам, в ходе заседания комиссия выслушает доклад мониторинговой группы и даст политическую оценку попыткам вмешательства в суверенный конституционный процесс страны.
Также у правоохранительных органов будет запрошена правовая оценка полученных данных о рассматриваемых ситуациях. После этого, как уточнил Климов, результаты этой работы будут внесены в ежегодный доклад комиссии для Совфеда.
Он не исключил, что после обсуждений комиссия может рекомендовать внести соответствующие теме заседания изменения в законодательство страны.
Ранее в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что масштаб противодействия голосованию по поправкам к Конституции России со стороны западных хакеров был беспрецедентным.
О вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ в Совфеде заявили еще 25 июня — в день старта голосования по Конституции. Как отмечал Климов, западные страны с января 2020 года проводят данную кампанию.
Так, 23 июня в интернете появились документы о лицах, которые получили деньги, чтобы попытаться сорвать голосование по поправкам в Конституцию. Оказалось, что сайт, где россиян агитируют отказаться от поправок, финансируют напрямую из стран Запада — США и Польши.
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