В Совфеде обсудят попытки вмешательства извне в голосование по Конституции

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета России 6 июля обсудит попытки вмешательства извне в процесс голосования по поправкам в Конституцию страны. Заседание анонсировал глава комиссии Андрей Климов.

«Мы не должны закрывать глаза на деяния тех, кто нарушал российский закон», — цитирует его ТАСС в четверг, 2 июля.

В связи с этим, по его словам, в ходе заседания комиссия выслушает доклад мониторинговой группы и даст политическую оценку попыткам вмешательства в суверенный конституционный процесс страны.

Также у правоохранительных органов будет запрошена правовая оценка полученных данных о рассматриваемых ситуациях. После этого, как уточнил Климов, результаты этой работы будут внесены в ежегодный доклад комиссии для Совфеда.

Он не исключил, что после обсуждений комиссия может рекомендовать внести соответствующие теме заседания изменения в законодательство страны.

Ранее в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что масштаб противодействия голосованию по поправкам к Конституции России со стороны западных хакеров был беспрецедентным.

О вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ в Совфеде заявили еще 25 июня — в день старта голосования по Конституции. Как отмечал Климов, западные страны с января 2020 года проводят данную кампанию.

Так, 23 июня в интернете появились документы о лицах, которые получили деньги, чтобы попытаться сорвать голосование по поправкам в Конституцию. Оказалось, что сайт, где россиян агитируют отказаться от поправок, финансируют напрямую из стран Запада — США и Польши.