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В Совфеде обозначили сроки принятия закона о разовых выплатах

23 августа 2021, 15:30  •  142 • Политика
Закон, необходимый для совершения анонсированных президентом России Владимиром Путиным разовых выплат, будет принят парламентом в самом начале осенней сессии. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский «РИА Новости».
Он также подчеркнул, что Совет Федерации оперативно рассмотрит и одобрит данный документ.
«Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 млрд рублей», — сказал он.
Накануне глава государства в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих, подчеркнул президент.
Кроме того, Путин заявил, что считает нужным, чтобы аналогичные меры коснулись военнослужащих, только им будет положена выплата в 15 тыс. рублей. Российский лидер отметил, что военнослужащие России — это «особый отряд», люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни, как и для своих семей. Он также указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.
По словам председателя комитета думы Томска по бюджету, экономике и собственности Владимира Самокиша, данные выплаты станут некой компенсацией для указанных слоев населения с учетом инфляции.
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