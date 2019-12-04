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В Совфеде обещали зеркально ответить на высылку сотрудников посольства РФ из ФРГ

04 декабря 2019, 22:54  •  108 • Политика
Россия зеркально ответит на высылку двух сотрудников посольства РФ в ФРГ, если они являются дипломатами, заявил 4 декабря зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Он напомнил о существовании международной практики, предусматривающей ответную высылку дипломатов, отметив, что у России есть все основания для подобного акта. Однако Климов уточнил, что зеркальный ответ последует в случае, если высланные сотрудники российского посольства в Германии являются дипломатами, а не техническим персоналом.
Климов также оценил влияние высылки на взаимоотношения двух стран.
«Этот инцидент, конечно, не прибавит энтузиазма в отношения России и ФРГ, негативное влияние будет», — приводит его слова «РИА Новости».
В то же время сенатор подчеркнул, что эта ситуация никак не скажется на запланированной на 9 декабря встрече в «нормандском формате».
«Я не вижу никакой связи между этими вопросами. Высылка наших дипломатов — это вопрос российско-германских отношений, а встреча в «нормандском формате» касается урегулирования на Украине. Россия заинтересована в мире и безопасности на Украине», — заявил Климов.
Зампред назвал недопустимой постановку вопроса о том, что сотрудники российского посольства или российских органов власти могут быть причастны к чьему-либо убийству.
Ранее в МИД России прокомментировали инцидент, заявив, что Москва предпримет ответные меры.
Ранее в этот день стало известно, что МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
Кроме того, по данным СМИ, Берлин высылает двух сотрудников российских спецслужб, российский посол в ФРГ Сергей Нечаев вызван в МИД.
23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.
Позже издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину. В ряде немецких СМИ появились предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

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