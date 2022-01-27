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В Совфеде не исключили принцип взаимности в вопросе с дипломатами РФ в США

27 января 2022, 20:15  •  164 • Политика
Принцип взаимности в дипломатических отношениях между государствами никто не отменял. Об этом напомнил в четверг, 27 января, вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что будет вынужден покинуть США к апрелю, если РФ не выполнит условия Вашингтона, о чем уведомили представители Госдепа. 27 января представитель Кремля Дмитрий Песков назвал серьезной данную угрозу американских властей.
«Принцип взаимности в отношениях между государствами, в том числе в части обеспечения деятельности диппредставительства, никто не отменял. И, по моему глубокому убеждению, российская сторона в этом вопросе, как и ранее, должна действовать, исключительно следуя принципу взаимности», — сказал Косачев в беседе с «РИА Новости».
По его словам, все навязывающиеся российской стороне условия для ее дипломатов в США «должны в полном объеме применяться для американских дипломатов, которые работают в РФ». При этом он добавил, что в настоящее время продолжается «хаос рукотворный и абсолютно неправовой», который устроен «руками американского Госдепа или администрации президента».
Ранее, 5 декабря 2021 года, посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам якобы не выдают российские визы. Сложившуюся ситуацию он назвал визовым тупиком, писала «Газета.Ru».
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