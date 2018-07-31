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В Совфеде не исключили ограничительных мер в ответ на санкции ЕС по Крыму
31 июля 2018, 13:54 • 45 • Украина
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия может ввести ограничительные меры в отношении европейских компаний в ответ на расширение списка санкций по Крыму.
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«Россия введёт ответные санкции в отношении работающих в России европейских компаний, если это не навредит российской экономике и будет ей на пользу», — цитирует РИА Новости Джабарова.
Ранее ЕС внёс шесть российских компаний в санкционный список по Крыму.
Президент Украины Пётр Порошенко поприветствовал это решение.
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