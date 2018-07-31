В Совфеде не исключили ограничительных мер в ответ на санкции ЕС по Крыму

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия может ввести ограничительные меры в отношении европейских компаний в ответ на расширение списка санкций по Крыму.

«Россия введёт ответные санкции в отношении работающих в России европейских компаний, если это не навредит российской экономике и будет ей на пользу», — цитирует РИА Новости Джабарова.

Ранее ЕС внёс шесть российских компаний в санкционный список по Крыму.

Президент Украины Пётр Порошенко поприветствовал это решение.