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В Совфеде не исключили ограничительных мер в ответ на санкции ЕС по Крыму

31 июля 2018, 13:54  •  45 • Украина
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия может ввести ограничительные меры в отношении европейских компаний в ответ на расширение списка санкций по Крыму.
 
@ council.gov.ru globallookpress.com
 

«Россия введёт ответные санкции в отношении работающих в России европейских компаний, если это не навредит российской экономике и будет ей на пользу», — цитирует РИА Новости Джабарова.

Ранее ЕС внёс шесть российских компаний в санкционный список по Крыму.

Президент Украины Пётр Порошенко поприветствовал это решение.

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