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В Совфеде назвали заявление Киева о «Северном потоке — 2» ритуальным
27 сентября 2019, 13:54 • 24 • Украина
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев и Копенгаген видят риски и вызовы, которые несёт проект газопровода «Северный поток — 2».
РИА Новости
«Это ритуальное заявление, которое никого ни к чему не обязывает. Риск Украины понятен — она боится потерять звание самого главного транзитёра российского газа. Именно под этим названием она манипулировала и оказывала давление как на нашу страну, так и на Европу. Что же касается Дании, мне кажется, она заигралась в своей роли. Если датчане не хотят пропускать газопровод через свою территорию, мы проведём его в обход, ничего не изменится», — сказал сенатор.
Джабаров также отметил, что заявление Пристайко сделано «для внутреннего датско-украинского пользования».
Ранее Пристайко по итогам встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом заявил, что две страны видят риски и вызовы, которые несёт проект газопровода «Северный поток — 2».
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