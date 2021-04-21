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В Совфеде назвали высылку американских дипломатов реакцией на давление США

21 апреля 2021, 21:55  •  154 • Политика
Объявление 10 американских дипломатов персонами нон грата в России является реакцией на давление со стороны США. Об этом в среду, 21 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Это реакция на давление американцев, которое мы ощущаем уже не первый год, они переходят все границы допустимого. И я просто думаю, что Россия была вынуждена пойти [на этот шаг]», — сказал он.
Сенатор задался вопросом, почему посольства и консульства США должны работать в полном объеме, когда российским диппредставительствам нормально функционировать не дают. Также Джабаров указал на то, что в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сказал, что у России есть определенные цели и задачи, от которых страна не отступит.
Помимо этого, сенатор напомнил, что глава государства отметил заинтересованность России в нормализации отношений со всеми странами, однако, по словам Джабарова, РФ не может бесконечно заниматься уступками и «проглатывать те пилюли, которые нам подкладывают». Кроме того, сенатор подчеркнул, что действия российской стороны должны быть уроком для других государств, который заключается в том, что недружественные шаги без ответа не останутся.
Ранее в этот день стало известно, что МИД РФ вручил замглавы посольства США в Москве Бартлу Горману ноту об объявлении 10 сотрудников американского диппредставительства персонами нон грата.
Указывалось, что данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничения затронули 32 юридических и физических лица из России, которые, как утверждает администрация американского президента, «осуществляли попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году».
Также в США заявили о высылке 10 российских дипломатов.
На следующий день в ответ на санкции российская сторона ввела контрмеры. В частности, была анонсирована высылка из страны десяти американских дипломатов, запрет на въезд в РФ ряду высокопоставленных американских деятелей.

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