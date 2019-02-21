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В Совфеде назвали выдумкой слова Климкина об «украинизации» Крыма

21 февраля 2019, 12:24  •  169 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после воссоединения с Россией Крым «стал более украинским».
 
РИА Новости
 

«Это очередная выдумка. На самом деле идёт явное снижение интереса к Украине. К примеру, в Крыму удалось сохранить русский язык, потому что раньше язык обучения выбирали родители, а в старших классах сами ученики. Число желающих получать образование на украинском языке резко снизилось. Так что подобные заявления — большие фантазии Климкина», — отметил Цеков.

По словам сенатора, заявления Климкина не соответствуют действительности с точки зрения настроений крымчан.

«Они очень довольны тем, что воссоединились с Россией. В Крыму сейчас сохраняются и развиваются хорошие отношения между русскими и украинцами», — сказал он.

Ранее Климкин заявил, что Крым через пять лет после воссоединения с Россией «стал более украинским».

По его словам, до событий 2014 года полуостров был «недостаточно украинским», из-за чего Украина заплатила «сверхвысокую цену».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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