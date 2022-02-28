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В Совфеде назвали введение антироссийских санкций катастрофой для ЕС и США

28 февраля 2022, 14:20  •  301 • Политика
Введенные Западом санкции против России приведут к катастрофическим последствиям для Евросоюза и США. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Санкции практически уничтожили правовые институты Запада, которые складывались веками. Катастрофические последствия собственных действий для своих стран Запад поймет очень скоро», — цитирует его «РИА Новости».
По его мнению, в Европе и США больше нет никаких гарантий прав собственности, защиты капиталов и инвестиций.
Днем ранее стало известно, что Евросоюз и США договорились об отключении нескольких российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. Кроме того, Запад может ограничить возможности Центробанка РФ поддерживать рубль с помощью международных финансовых операций.
24 февраля США наложили санкции на ряд компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Также российские компании будут ограничены в возможности вести расчеты в долларах, фунтах стерлингов и иенах.Также вводятся экспортные ограничения в отношении Москвы в целях ограничения поступления в страну высокотехнологичной продукции на 50%.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия, в свою очередь, тоже подготовила пакет ответных санкций для Запада. Эти санкции, отметила она, призваны ударить по их слабым местам.
Санкции стран Запада последовали в ответ на решение президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны. Также он разорвал дипломатические отношения с Россией.
21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также российский лидер и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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