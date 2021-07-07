В Совфеде назвали условия для диалога России и НАТО

Для диалога между Россией и НАТО как минимум необходимы спокойная, деловая атмосфера, взаимная сдержанность и взаимопонимание. Об этом в среду, 7 июля, заявил «Известиям» замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, добавив, что переговоры между РФ и альянсом возможны, но ни к чему не приведут.

«Для диалога нужна минимум спокойная, деловая атмосфера, а тут каждый день приносит различные осложнения, которые многие расценивают как провокации. Для диалога нужны взаимная сдержанность и взаимное понимание того, что он нужен для того, чтобы нащупать пути к компромиссу. Для этого необходимы обоюдное желание и приличное поведение. Представьте себе двух здоровых ребят в подворотне, один подходит к другому, бьет ему в лицо, а потом заявляет: «Давай переговорим», — отметил он.

По словам Лукина, переговоры возможны, однако в настоящее время они ни к чему не приведут. Согласно мнению сенатора, нужна пауза для того, чтобы избежать ситуации, когда стороны навязывают свои аргументы. И это касается всех, но НАТО в данном случае особенно, подметил сенатор.

«Переговоры с позиции откровенной, провозглашаемой и демонстрируемой силы ведут к искушению для другой стороны продемонстрировать свою силу. Поэтому они нуждаются в небольшой паузе. При этом в том, что они необходимы, я не сомневаюсь», — заключил он.

Накануне министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время дискуссии, организованной Германским обществом внешней политики, заявила, что в НАТО готовы в любое время вступить в диалог с Россией.

Вместе с тем она отметила, что Москва не только бросает вызов Западу, но и «отчасти действует враждебно».

1 июня глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что альянс готов к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений, по его словам, находится в Москве. За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что Россия готова возобновить диалог с НАТО, но при условии, что он не будет пустословным.

По его словам, Москва нацелена на концентрацию фокуса внимания Совета Россия — НАТО на вопросах безопасности. При этом министр подчеркнул, что Москва все еще ждет от Североатлантического альянса ответа на многие предложения, которые уже более года рассматривают в НАТО.

В конце мая генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что НАТО хочет улучшить отношения с Россией.

В то же время замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в этот же день подчеркнул, что РФ якобы становится более агрессивной внешне и в НАТО адаптируются к этому. Кроме того, Джоанэ добавил, что именно Москва якобы отказывается от переговоров с альянсом и от участия в Совете Россия — НАТО.