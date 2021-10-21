В Совфеде назвали условие развязывания войны между Россией и НАТО

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Некоторые шаги могут привести к глобальному конфликту

В международном пространстве уже сложно удивить кого-то антироссийской риторикой, которой верно придерживаются западные страны. Однако переход от слов к делу может обернуться масштабной катастрофой для всего мира. Сенатор Алексей Пушков рассказал, какие шаги натовцев способны привести к войне с Россией.



Глава комиссии Совфеда по информполитике обратил внимание на недавнее заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Тот объявил, что натовская коалиция намерена сохранить контакты с нашей страной и даже готова сесть за стол переговоров.

Однако такие громкие и зачастую голословные заявления вызывают скепсис у опытного политика. Пушков убежден, что вся готовность блока к диалогу закончится миролюбивыми словами. На деле же натовцы продолжат обострять конфликт и будут действовать против России, передает "Свободная пресса".

При этом не исключено, что между альянсом и нашей страной начнется настоящая война. Такое развитие событий способно спровоцировать вступление Украины в блок НАТО. Пушков подчеркнул, что данный шаг продемонстрирует всему миру: Североатлантический альянс готов к полномасштабным боевым действиям против России.

Член Совфеда особо отметил, что подобный сценарий приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. Лучше бы натовцам отказаться от опасной затеи и прекратить расшатывать стабильность мирового пространства.