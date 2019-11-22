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В Совфеде назвали цель скандала с «российским шпионом» в Сербии

22 ноября 2019, 15:09  •  8 • Политика
Противники власти в Сербии постарались разыграть «шпионскую карту» накануне визита сербского лидера Александра Вучича в Россию, чтобы испортить отношения стран. Об этом заявил «РИА Новости» член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в пятницу, 22 ноября.
По словам сенатора, «эта история дурно пахнет». Он отметил, что Сербия — дружественная нам страна, но внутри нее отношения между властью и оппозицией далеко не безоблачные. «Поэтому разыграть «шпионскую карту» накануне визита — очень показательное «совпадение», — сказал собеседник агентства, добавив, что это удар и по России, и по сербскому президенту.
«Можно только догадываться, кто за этим стоит. Но надо всегда задать вопрос — кому это выгодно. Тем, кто хочет испортить наши отношения и дискредитировать Вучича», — сказал Морозов.
20 ноября Вучич приказал расследовать дело о якобы попытке российского разведчика завербовать сербского офицера. На видео, которое появилось в YouTube 17 ноября, можно разглядеть, как мужчина, предположительно подполковник российской армии, предает пакет с деньгами высокопоставленному сербскому чиновнику.
В Кремле заявили, что «нужно разобраться» в инциденте с российским шпионом в Белграде, выразив надежду, что произошедшее не отразится на отношениях двух стран.
По словам сербского лидера, инцидент не повлияет на двусторонние отношения. Он добавил, что сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране разведчика из России, но видеозапись его встречи с отставным сербским подполковником сделали не они. Президент пояснил, что что сербский подполковник на пенсии встретился с российским подполковником Клебаном в белградском районе Земун 24 декабря 2018 года.
Президент Сербии планировал два визита в Россию. Первый должен состояться 4 декабря — Вучич прилетит в Сочи, чтобы обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным положение дел в отношениях Москвы и Белграда. Также сербский лидер приедет в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая 2020 года.

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