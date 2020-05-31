В Совфеде назвали три условия готовности к голосованию по Конституции

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию провела заседание, в ходе которого обсудила информирование граждан о содержании изменений в Основной закон страны и вопросы подготовки к процедуре голосования. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Дату голосования будет определять президент России с учетом эпидемиологической обстановки. Но мы сегодня говорили о трех элементах этой готовности. Первое и самое главное — это понимание теми людьми, кто будет участвовать в голосовании, смысла того, что происходит», — сказал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, об изменениях и их содержании в Конституцию информированы 93% граждан — это очень высокий показатель.

Вторым важнейшим элементом готовности к проведению голосования является, по словам Косачева, организация этого голосования — она входит в компетенцию Центральной избирательной комиссии. Сенатор отметил абсолютную готовность ЦИК к проведению процедуры.

Третий элемент — это готовность системы общественного наблюдения за этой процедурой, заключил Косачев.

Ранее 30 мая сообщалось, что самой важной поправкой россияне считают поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания. Ее сочли первоочередной 95%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

93% опрошенных отметили необходимость признания детей важнейшим приоритетом государственной политики и обязательств государства оказывать им поддержку.

Для 92% россиян является важной поправка об обязательной ежегодной индексации пенсий. По столько же заявили о важности оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат и об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТа не менее прожиточного минимума.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

Вместе с тем в Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.