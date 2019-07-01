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Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
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В Совфеде назвали самую большую ошибку Украины во внешней политике

01 июля 2019, 13:24  •  118 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя RT рекомендацию комитета Рады парламенту приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии, назвал самую большую ошибку Украины во внешней политике.
 
Reuters
 

«Это недальновидное предложение. Украина все годы своей независимости допускала постоянные ошибки во внешней политике. Самая большая ошибка — отсутствие стремления нормальных отношений с Россией… Украина, конечно, надеялась на чуть ли не безоговорочную поддержку со стороны европейских стран, но… там возобладал разум. Они понимают, что Европа без России, без нормальных с ней отношений существовать не будет», — сказал он.

Сенатор отметил, что неучастие Украины в ПАСЕ «сыграет против неё же».

«Есть такое правило: лучше участвовать, чем не участвовать. Потому что, когда ты участвуешь, ты имеешь возможность высказать свою точку зрения, проголосовать, выставить свою кандидатуру и так далее. То есть это предложение — ещё один показатель очень неправильной, недальновидной и примитивной внешней политики Украины», — добавил он.

Ранее комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ. Он также обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные выборы в Раду. 

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