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В Совфеде назвали рутиной продление санкций ЕС в отношении России

14 января 2022, 01:50  •  51 • Политика
Продление экономических санкций Евросоюза (ЕС) против России является рутинной процедурой. Об этом в четверг, 13 января, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«Ничего нового нет, такая рутинная процедура, каждые полгода они это делают. Я думаю, это не принципиально. Я не придавал бы им никакого значения», — сказал он RT.
Сенатор отметил, что на данный момент существуют и более глобальные вопросы.
«Как мы дальше вообще будем выстраивать отношения с западным миром? Если они не остановятся, не прекратят свои меры санкционного порядка, угрозы, продвижение НАТО на восток, я думаю, разговаривать мы будем по-другому, и мы об этом предупреждали», — заключил Джабаров.
Ранее в этот день ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года.
17 декабря лидеры стран — членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Кроме того, он добавил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».
Тогда же депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен выразила сожаление в связи с продлением санкций, отметив, что это не только наносит ущерб экономике, но и не способствует развитию дружеских отношений Германии и РФ.
Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, заявления ЕС о санкциях являются продолжением нагнетания обстановки.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году присоединился к России по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.
Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.
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