В Совфеде назвали русофобией обвинения главы МИД Британии в кибератаках

Обвинения России в кибератаках и покрывании преступников со стороны МИД Великобритании — это русофобия. Об этом в среду, 12 мая, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Комментируя речь главы МИД Великобритании Доминика Рааба по вопросам кибербезопасности, в которой он в том числе обвинил Россию в покрывании преступников, сенатор указал на то, что не Соединенному Королевству говорить о том, что Москва кого-то покрывает.

Он напомнил, что люди, совершившие то или иное преступление в РФ, прежде всего финансового характера, нашли прибежище именно в Великобритании, добавив, что страна никого из них России не выдала.

«То, что мы предлагали помощь в совместной борьбе с хакерами, мы никогда не скрывали, они всегда наши предложения отвергают. Я думаю, что такая агрессивная русофобия министра иностранных дел Великобритании говорит о том, что, к большому сожалению, руководство Британии не делает никаких выводов за весь прошедший период отношений [с Россией]», — сказал он.

По мнению Джабарова, Лондон считает, что Москва ущемляет его интересы, поскольку они сами «привыкли совать свой нос во все уголки мира» еще со времен Британской империи. Сенатор отметил, что им не нравится независимая позиция России и ее усиление, прежде всего, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Афганистане и тд.

Согласно словам сенатора, власти Великобритании пытаются сдерживать РФ любой ценой, причем в этом плане они идут даже дальше, чем США, «просто возможностей у них маловато», чтобы справится Россией.

«Москва всегда готова [к сотрудничеству в киберпространстве]. Мы всем предлагаем сотрудничество: и в борьбе с пандемией, и в борьбе с хакерскими атаками, и в борьбе с международным терроризмом. Но, к сожалению, на все наши предложения либо не обращают внимание, либо делают вид, что их не замечают», — сказал Джабаров.

В речи Рааба от 12 мая говорится о вопросах кибербезопасности, также глава британского МИДа в очередной раз обвинил Россию и другие страны в осуществлении диверсий и краже данных. Министр предупредил, что «враждебные страны и преступные группировки подрывают основы нашего общества и демократии». Также он говорил об использовании авторитарными режимами цифровых технологий для диверсий и краж. Речь пойдет о России, Северной Корее, Иране и Китае.

Кроме того, глава британского МИДа в своей речи подчеркнул, что киберпространство превратилось в поле битвы между демократиями и авторитарными режимами, а также призовет к образованию широкой коалиции стран для борьбы с общими угрозами в киберпространстве. Помимо этого, в речи указывалось на то, что «когда преступники действуют на территории стран, подобных России, эти страны должны преследовать этих преступников, а не покрывать их».

15 апреля Форин-офис вызвал посла России в Великобритании Андрея Келина для обсуждения приписываемой РФ кибератаки SolarWinds. В свою очередь, посольство России в Лондоне отметило, что своим приглашением российского посла на фоне обвинений РФ в кибератаках британский МИД пытается подыграть Соединенным Штатам.

Ранее, 14 марта, британский премьер Борис Джонсон в ходе представления новой оборонной стратегии страны в парламенте назвал Россию «самой большой угрозой» для королевства. Такое заявление он объяснил «частыми агрессивными вторжениями» РФ в водное и воздушное пространство Великобритании и якобы готовностью России к «убийствам диссидентов на британской земле».

23 февраля газета The Washington Post писала, что в ходе кибератак через мощную программу SolarWinds хакеры взломали правительственные учреждения и частные компании. По данным официального представителя Белого дома, якобы российская кампания затронула девять правительственных агентств США и около 100 частных компаний.