В Совфеде назвали "единственно возможный шаг" по ДОН

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал "единственно возможный шаг" по Договору по открытому небу (ДОН) в условиях выхода из него США.

Косачёв отметил, что Россия сделала всё возможное, чтобы сохранить Договор. Он подчеркнул, что ДОН разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО.

"Для нас денонсация - это вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из Договора", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Косачёв подчеркнул, что Совфед готов оперативно рассмотреть закон сразу после его принятия Госдумой.

С коллегой согласился и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что совсем недавно МИД России опять напомнил американцам, "что мы ждем предложений, вернутся ли они в договор или нет".

"Они промолчали. Нам ничего не остается, как денонсировать этот договор", - отметил он в комментарии ТАСС.