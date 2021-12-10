В Совфеде назвали провокацией действия корабля ВМС Украины «Донбасс»

Приближение корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу — провокация. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил российский сенатор Сергей Цеков.

По его мнению, украинская сторона наблюдала за реакцией России и в конечном итоге решила не предпринимать попытку прохода через пролив.

«Кому-то на Украине, очевидно, неймется, и они решили пойти по стопам бывшего президента страны Петра Порошенко с его проходом через Керченский пролив. Ситуацию они сами внимательно отслеживали, видели, что происходит с нашей стороны, реакцию Федеральной службы безопасности, и в итоге приняли правильное решение: остановились и больше не пытались совершить попытку прохода через пролив», — приводит слова Цекова «Лента.ру».

Вместе с тем сенатор указал на то, что украинские суда имеют право проходить через пролив, для этого необходимо только подать заявку и согласовать время. Однако Киев пренебрег этими правилами, что говорит о провокационности действий страны.

«Все суда проходят через Керченский пролив по согласованию, это нормальная практика, согласуются время, маневры. Дело в том, что это очень сложный пролив, у него небольшая глубина, вместе с тем там довольно интенсивное движение разных судов: торговых, рыболовецких. И все они ждут в очереди разрешения на проход. Надеюсь, в будущем, если такая ситуация повторится, Украина просто оставит заявку», — добавил он.

Инцидент с украинским кораблем произошел накануне. Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

Политолог Виктор Бурлаков заявил «Известиям», что инцидент с приближением корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска России.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе произошел другой инцидент с участием украинских кораблей. Три судна BMC Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в российские территориальные воды в Черном море, проигнорировав требование пограничников остановиться. В итоге они были задержаны силой и доставлены в Керчь. В Москве инцидент назвали провокацией.