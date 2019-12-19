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В Совфеде назвали процедуру импичмента Трампа самоцелью демократов

19 декабря 2019, 10:39  •  70 • Политика
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что процедура импичмента президента США Дональда Трампа стала самоцелью для демократов и является лишь инструментом по недопущению его к власти во второй раз.
По его словам, Сенат США заблокирует процедуру импичмента американского лидера. Он также напомнил, что для объявления импичмента нужны не менее двух третей (не менее 67) голосов сенаторов. Республиканцы в верхней палате Конгресса занимают 53 места из 100, поэтому им легко удастся блокировать попытку импичмента, пишет ТАСС.
18 декабря палата представителей США, которая контролируется демократами, утвердила обе статьи обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Теперь обвинительное заключение переходит в верхнюю палату конгресса.
Осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла Джо Байдена.
Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством, а также «незаконной, партийной попыткой государственного переворота». Он выразил надежду на честное разбирательство в сенате.

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