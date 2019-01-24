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В Совфеде назвали противозаконным признание судом вины Януковича по делу о госизмене

24 января 2019, 12:39  •  96 • Украина
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление Оболонского районного суда Киева о том, что вина бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене полностью доказана.
 
РИА Новости
 

«Во всех странах суд является высшей инстанцией, которая определяет виновность человека. Но в данном случае речь идёт о киевском суде, который находится под полным контролем нынешней киевской власти. Поэтому принято решение, которое выгодно правящей верхушке. А ей необходимо в преддверии выборов окончательно сделать Януковича врагом народа для того, чтобы все силы, которые в него верят, отдали свои голоса за Порошенко», — заявил сенатор.

Джабаров также отметил, что Янукович находится на территории Российской Федерации, которая не выдаёт граждан, «если им грозит политическая расправа».

«Он на процессе не присутствовал, у него не было возможности нормально обеспечить свою защиту. Да и в целом сомнительны все требования, которые предъявлялись к нему, как к обвиняемому. На мой взгляд, это противозаконное решение. Он никогда не занимался государственной изменой своей стране», — заключил он.

Ранее Оболонский районный суд Киева сообщил, что вина Януковича по делу о госизмене полностью доказана.

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