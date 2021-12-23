Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей по...
Главная / Политика

В Совфеде назвали преступлением продление Украиной эмбарго на ввоз товаров из РФ

23 декабря 2021, 20:35  •  57 • Политика
Решение Украины продлить эмбарго на ввоз ряда российских товаров до конца 2022 года является экономическим преступлением против украинцев. Такое мнение в четверг, 23 декабря, в разговоре с «Известиями» высказала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
«Экономическим преступлением против интересов народа Украины является продление эмбарго на ввоз определенных товаров из России до конца 2022 года. Украине, неосмотрительно введшей в 2015 году продэмбарго в отношении российских товаров, следовало ожидать зеркальных мер от России, а потому ничего хорошего для рядовых украинцев сегодняшняя экономическая политика Украине не приносит», — рассказала Ковитиди.
Ранее, 23 декабря, власти Украины решили продлить эмбарго на ввоз ряда российских товаров до конца 2022 года.
Эмбарго на ввоз российских товаров Киев ввел в декабре 2015 года. Тогда под запрет попали водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром. С того времени перечень товаров неоднократно расширялся, а действие эмбарго продлевалось.
Так, с апреля 2017 года на Украину нельзя ввозить из России следующие товары: пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу (газетная бумага, крафт-картон, салфетки, полотенца и другие виды бумаги), ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма высказались за присоединение к России.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



57
Источник
Похожие новости
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
23 декабря 2021, 08:20
Депутаты нашли способ восстановить умирающую Украину с помощью "московитов"
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 06:35
Экс-глава СБУ поставил ультиматум России, США и НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили...
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
23 декабря 2021, 08:20
Депутаты нашли способ восстановить умирающую Украину с помощью "московитов"
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 22:10
Что нельзя делать при COVID-19: Доктор Мясников назвал два главных "нет"
19 декабря 2021, 09:50
Британский министр обезоружил Киев очевидным фактом: "Не должны обманывать"
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
18 декабря 2021, 01:10
Новому министру иностранных дел Германии придётся следить за языком
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике"
19 декабря 2021, 17:25
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.