В Совфеде назвали преступлением продление Украиной эмбарго на ввоз товаров из РФ

Решение Украины продлить эмбарго на ввоз ряда российских товаров до конца 2022 года является экономическим преступлением против украинцев. Такое мнение в четверг, 23 декабря, в разговоре с «Известиями» высказала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Экономическим преступлением против интересов народа Украины является продление эмбарго на ввоз определенных товаров из России до конца 2022 года. Украине, неосмотрительно введшей в 2015 году продэмбарго в отношении российских товаров, следовало ожидать зеркальных мер от России, а потому ничего хорошего для рядовых украинцев сегодняшняя экономическая политика Украине не приносит», — рассказала Ковитиди.

Ранее, 23 декабря, власти Украины решили продлить эмбарго на ввоз ряда российских товаров до конца 2022 года.

Эмбарго на ввоз российских товаров Киев ввел в декабре 2015 года. Тогда под запрет попали водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром. С того времени перечень товаров неоднократно расширялся, а действие эмбарго продлевалось.

Так, с апреля 2017 года на Украину нельзя ввозить из России следующие товары: пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу (газетная бумага, крафт-картон, салфетки, полотенца и другие виды бумаги), ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма высказались за присоединение к России.